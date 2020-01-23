رئيسة المفوضية الأوروبية ورئيس المجلس الأوروبي بصدد التوقيع على اتفاقية بريكست

أعلن المتحدث الرسمي باسم المفوضية الأوروبية، إيريك مامر، اليوم الخميس، عن عزم رئيسة المفوضية، أورسولا فون دير لاين، ورئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشال، توقيع اتفاقية انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي غدا.

موسكو - سبوتنيك. وقال مامر في إحاطة "في تحديث لأجندة رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا ورئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشال، سيوقعان غدا على اتفاقية انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي"، في حين لم يذكر التوقيت المحدد للتوقيع".

يذكر أن بريطانيا صوتت لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي، في استفتاء عام أجري يوم 23 حزيران/ يونيو 2016، لتبدأ بعد ذلك رحلة صعبة من المفاوضات للوصول إلى اتفاق يحدد شكل العلاقة بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي عقب الانسحاب.

وكان من المقرر أن تخرج بريطانيا من التكتل في نهاية آذار/ مارس 2019، إلا أنها طلبت تمديد المهلة وهو ما وافق عليه الاتحاد الأوروبي، حتى 31 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، ثم طلبت تمديدا ثانياً، حتى 31 كانون الثاني/ يناير 2020، لقي قبولا لدى الاتحاد الأوروبي.