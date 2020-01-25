محامو ترامب يبدأون اليوم دفاعهم في محاكمته أمام مجلس الشيوخ

يبدأ محامو الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم السبت، دفاعهم عنه أمام مجلس الشيوخ في قضية مساءلته بغرض العزل وذلك بتفنيد اتهام الديمقراطيين له بأنه أساء استعمال السلطة وسيدرسون أيضا دفوعا أكثر تفصيلا لإبدائها في الأسبوع المقبل.

وذكرت وكالة "رويترز" أنه في جلسة قصيرة اليوم سيبدأ محامو ترامب في إبداء الدفوع على مدى ثلاثة أيام ردا على تأكيد الديمقراطيين أنه يجب عزله من المنصب بعد ضغوط مارسها على أوكرانيا لتجري تحقيقات بشأن جو بايدن نائب الرئيس السابق والمرشح المحتمل لانتخابات الرئاسة لهذا العام.

ويتهم الديمقراطيون ترامب أيضا بأنه عمل بعد ذلك للتستر على فعلته بإعاقة تحقيق الكونجرس في هذا الشأن. ونفى ترامب ارتكاب أي خطأ.

وتنبع التهم الموجهة إلى ترامب من طلبه العام الماضي بأن تحقق أوكرانيا في أمر منافسه الديمقراطي جو بايدن وتصرفات الرئيس لإعاقة تحقيق مجلس النواب في الأمر.

وتركز القضية على الجهود التي بذلها ترامب ومساعدوه للضغط على الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، للتحقيق مع بايدن، وهو منافس ديمقراطي بارز في انتخابات الرئاسة عام 2020، وابنه في تهم فساد غير مدعومة بالأدلة، فضلاً عن نظرية تم دحضها مفادها أن أوكرانيا، وليست روسيا، تدخلت في الانتخابات الرئاسية عام 2016. وتم تجميد ما يقرب من 400 مليون دولار من المساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا خلال تلك الفترة.

ومن شبه المؤكد تبرئة ترامب في مجلس الشيوخ المؤلف من 100 عضو، حيث يوجد 53 جمهوريا، وحيث هناك حاجة إلى أغلبية ثلثي الحاضرين لإقالته من منصبه.