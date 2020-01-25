زلزال جديد يضرب تركيا

وقعت هزة أرضية بقوة 4.1 درجات على مقياس ريختر، اليوم السبت، في مدينة آق حصار بولاية مانيسا غربي تركيا.

وأفاد بيان صادر عن "رئاسة إدارة الكوارث والطورائ" التركية (آفاد)، بأن الهزة الأرضية وقعت عند الساعة 20:49 بالتوقيت المحلي (17:49 ت.غ)، على عمق 7.84 كم.

وتأتي الهزة الأرضية في مانيسا بعد يوم واحد من زلزال عنيف ضرب، الجمعة، ولاية ألازيغ التركية (شرق) وخلّف 29 حالة وفاة و1466 مصابا، وفق آخر محصلة لـ"آفاد". بحسب وكالة "الأناضول".

يتبع...