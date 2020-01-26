مدينة شانتو الساحلية الصينية تحظر دخول السيارات والسفن والأشخاص ابتداء من الغد

أعلنت قال مدينة شانتو الساحلية الواقعة في إقليم قوانغدونغ الصيني اليوم الأحد أنها ستحظر دخول السيارات والسفن والأشخاص ابتداء من الغد.

أكدت مدينة شانتو الساحلية الواقعة في إقليم قوانغدونغ الصيني اليوم الأحد إنها ستحظر دخول السيارات والسفن والأشخاص المدينة ابتداء من يوم 27 يناير/كانون الثاني للمساعدة في وقف انتشار فيروس كورونا الذي تفشى في مدينة ووهان في نهاية 2019، كما نقلت وكالة "رويترز".

وقالت شانتو أيضا إنها ستعلق عمل الحافلات وسيارات الأجرة والعبارات ابتداء من الساعة الثانية مساء اليوم الأحد.

وتقع شانتو على بعد أكثر من 800 كيلومتر من مدينة ووهان بوسط الصين.

وكانت اللجنة الوطنية للصحة في الصين أكدت، أنه بحلول منتصف ليل 25 كانون الثاني/ يناير تم تسجيل 1975 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في 30 منطقة بجميع أنحاء البلاد من بينها 324 حالة خطيرة، ووفاة 56 شخصا

ووصفت منظمة الصحة العالمية فيروسات كورونا أو الفيروسات التاجية بأنها "مجموعة كبيرة من الفيروسات التي تسبب مرضا يتراوح من نزلات البرد الشائعة إلى أمراض أكثر حدة".

وتشمل الأعراض الشائعة للعدوى أعراض الجهاز التنفسي والحمى والسعال وضيق التنفس وصعوبة التنفس. وفي الحالات الأكثر شدة، يمكن أن تسبب العدوى الالتهاب الرئوي والمتلازمة التنفسية الحادة والفشل الكلوي وحتى الموت.

وتنتقل الفيروسات التاجية بين الحيوانات والأشخاص، وهناك العديد من الفيروسات التاجية المعروفة التي تنتشر حاليا بين الحيوانات، والتي لم تصب البشر بعد.