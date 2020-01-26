رئيس بلدية ووهان الصينية مركز تفشي "كورونا" يتوقع ظهور ألف حالة إصابة جديدة

قال رئيس بلدية ووهان الصينية، بؤرة تفشي فيروس كورونا الجديد الذي أودى بحياة 56 شخصا وأصاب نحو 2000 في الصين وحدها، اليوم الأحد، إنه يتوقع ظهور ألف حالة إصابة جديدة بالمرض.

أبلغ زو زيانوانغ الصحفيين بأن المدينة ستكثف جهودها لبناء مستشفيات متخصصة للتعامل مع المرضى المصابين بالفيروس، مشيرا إلى أن الضغط على المستلزمات الطبية مثل السترات الواقية والأقنعة والنظارات قد خف إلى حد كبير، بحسب ما نقلت "رويترز".

يذكر بأن الفيروس انتشر في البداية في مدينة ووهان بإقليم هوبي بوسط الصين أواخر العام الماضي، وانتقل إلى مدن صينية أخرى من بينها بكين وشنغهاي بالإضافة إلى الولايات المتحدة وتايلاند وكوريا الجنوبية واليابان وأستراليا وفرنسا وكندا.

وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الأحد، أنها ستجلي موظفيها العاملين بقنصليتها بمدينة ووهان الصينية إلى الولايات المتحدة وستوفر عددا محدودا من المقاعد للمواطنين الأمريكيين العاديين على متن طائرة لمغادرة بؤرة تفشي فيروس كورونا.

وصرح رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، اليوم الأحد، أن الحكومة تعمل مع السلطات الصينية لترتيب رحلة طيران لإجلاء أي مواطن ياباني يرغب في العودة من مدينة ووهان الصينية، التي يعتقد أن فيروس كورونا ظهر بها أولا العام الماضي.

ودفع تفشي الفيروس السلطات إلى وضع قيود على التنقل داخل الصين وفرض إغلاق على مدينة ووهان التي يقطنها 11 مليون نسمة حيث تم وقف جميع وسائل النقل باستثناء سيارات الطوارئ.