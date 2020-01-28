مقتل نحو 50 شخصا في اشتباكات في أفريقيا الوسطى

نشبت اشتباكات بين جماعات مسلحة متنافسة في بلدة بريا عاصمة محافظة هوت كوتو، شرقي جهورية إفريقيا الوسطى، ما أسفر عن مقتل العشرات.

وقال مدير شرطة هوت كوتو، إيفاريست بينغوينديجي، في تصريح لوكالة الأنباء الفرنسية، اليوم الثلاثاء "هناك حوالي 50 قتيلاً (جراء الاشتباكات بين المسلحين). دُفنت بعض الجثث على الفور من قبل الأقارب، لذا من الصعب إعطاء إحصائية دقيقة عن عدد القتلى".

وتعد الاشتباكات بين المسلحين في بريا، هي أحدث اختبار لاتفاق السلام الموقع بين حكومة جمهورية أفريقيا الوسطى والمسلحين، الذين يسيطرون على مناطق كبرى في البلاد، في فبراير/ شباط الماضي، في العاصمة بانغي.