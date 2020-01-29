البرلمان الأوروبي يصادق على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

وافق البرلمان الأوروبي، اليوم الأربعاء، وبشكل نهائي، على انسحاب بريطانيا من عضوية الاتحاد الأوروبي

وصادق البرلمان الأوروبي، في جلسة له اليوم، حلى خروج بريطانيا من الاتحاد بأغلبية الأصوات.

وقبل التصويت، قال جاي فيرهوفشتات منسق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست" بالبرلمان الأوروبي "سنفتقد" لكنه بنفس الوقت حث المشرعين في البرلمان على الموافقة على التشريع لتفادي خروج "قاس" لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وألقى فيرهوفشتات التحية على المشرعين البريطانيين بالبرلمان، وأضاف "من المحزن أن نرى مغادرة دولة حررتنا مرتين، وقدمت الدماء مرتين لتحرير أوروبا".

لكن البرلماني يتوقع أن تعود بريطانيا في النهاية إلى الاتحاد الأوروبي، وتابع فيرهوفشتات: "هذا تصويت وليس وداع، إنه كقول "إلى اللقاء فقط ".

وفي وقت سابق من الاسبوع الماضي وقعت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال، على اتفاقية انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، بعد موافقة لجنة البرلمان الأوروبي.

وقال رئيس المجلس الأوروبي، في تغريده عبر "تويتر"، اليوم الجمعة، "اليوم، وقعت اتفاقا على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي مع أورسولا فون دير لاين. بعض الأشياء ستتغير حتما، لكن صداقتنا ستستمر. نبدأ فصلا جديدا كشركاء وحلفاء".