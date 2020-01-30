روسيا تخصص 20 مليون دولار لصندوق الغذاء التابع للأمم المتحدة لمساعدة سوريا

ستخصص الحكومة الروسية هذا العام ما يصل إلى 20 مليون دولار لصندوق برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة لتغطية النفقات المتعلقة بتقديم المساعدات الغذائية إلى سوريا.

وذكر بيان الحكومة: "المساهمة في عام 2020، على حساب الميزانية الفيدرالية، مساهمة طوعية لمرة واحدة من روسيا الاتحادية لصندوق برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة بمبلغ يصل إلى 20 مليون دولار لتمويل التكاليف المرتبطة بتنفيذ مشروع "توفير الغذاء والتغذية وسبل معيشة السكان المتضررين من النزاع في سوريا".

وأمر رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستن وزارة الخارجية الروسية بإبلاغ الحكومة السورية وبرنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة بالقرار. بدورها، ينبغي لوزارة المالية تمويل هذه التكاليف من خلال مخصصات الميزانية.

وتعاني سوريا، منذ آذار/مارس 2011، من نزاع مسلح تقوم خلاله القوات الحكومية بمواجهة جماعات مسلحة تنتمي لتنظيمات مسلحة مختلفة، أبرزها تطرفا تنظيما "داعش" وجبهة النصرة (الإرهابيان المحظوران في روسيا وعدد كبير من الدول)، واللذان تصنفهما الأمم المتّحدة ضمن قائمة الحركات الإرهابية.