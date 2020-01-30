الخارجية الروسية: لافروف يزور فنزويلا أوائل الشهر المقبل ويلتقي مادورو

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف سيزور فنزويلا في 7 فبراير/ شباط ويلتقي بالرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.

وقالت زاخاروفا في إحاطة، اليوم الخميس: "يقوم وزير الخارجية الروسي بزيارة إلى فنزويلا في السابع من شباط/فبراير، ومن المقرر عقد مباحثات مع نائب الرئيس ووزير الخارجية. وسيستقبل الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، وزير الخارجية الروسي".

وتشهد فنزويلا أزمة اقتصادية وسياسية خانقة تفاقمت إثر الانقسام في المجتمع بين مؤيدين للرئيس الشرعي نيكولاس مادورو، ومؤيدين لرئيس البرلمان المعارض، خوان غوايدو، الذي نصب نفسه يوم 23 كانون الثاني/ يناير 2019، رئيساً مؤقتا للبلاد.

وباندلاع الأزمة، سارع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، للاعتراف بزعيم المعارضة رئيسا انتقاليا، وحذت حذوه في ذلك دول "مجموعة ليما" (باستثناء المكسيك) ومنظمة الدول الأمريكية وعدد من دول أوروبا. وتحدث الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، عن محاولة انقلاب في بلاده، واصفا غوايدو بأنه دمية للولايات المتحدة.

وأكدت دول عدة، منها روسيا وإيران والصين وسوريا وتركيا، دعمها لمادورو.

ووقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرسوما بفرض الحظر على التعامل مع الأصول الخاصة بسلطات فنزويلا في الولاية القضائية الأمريكية، بما في ذلك الأصول الخاصة بالبنك المركزي الفنزويلي وشركة "بي دي في إس أي" النفطية الحكومية.