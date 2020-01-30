احتجاز الآلاف على متن سفينة قبالة السواحل الإيطالية خوفا من تفشي فيروس كورونا بينهم

احتُجز آلاف الأشخاص على متن سفينة سياحية إيطالية، وسط مخاوف من احتمال تفشي فيروس كورونا بينهم، بعدما ظهرت أعراض تشبه إصابة الأنفلونزا على أحد الركاب.

وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية "أنسا"، أن زوجين من مدينة ماكاو التي تحظى بحكم ذاتي على الساحل الجنوبي للصين، محتجزان حاليًا داخل الحجر الصحي على متن السفية، وذلك بعدما ظهرت أعراض الأنفلونزا على السيدة.

وفي حين لم يظهر على الرجل أية أعراض، تقرر عزله كإجراء احترازي، وخضع كلاهما لاختبارات الفيروس، التي تم إرسالها إلى مختبر في روما لتحليلها.

وتحمل سفينة "كوستا سميرالدا"، التي رست في ميناء تشيفيتافيكيا الإيطالي صباح اليوم الخميس، نحو 6 آلاف مسافر، وتوقفت قبل ذلك في مرسيليا الفرنسية وبرشلونة وبالما دي مايوركا الإسبانيتين.

وحتى مساء أمس الأربعاء، أعلنت سلطات الصحة في الصين، ارتفاع حالات الوفاة بالفيروس الجديد القاتل –الذي ظهر للمرة الأولى في مقاطعة هوبي الصينية- إلى 162 شخصًا، فيما تجاوز عدد المصابين الآلاف، إلى جانب ظهور حالات في أوروبا وأمريكا الشمالية ومناطق من آسيا.