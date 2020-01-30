تسجيل
15:36 GMT30 يناير/ كانون الثاني 2020
مباشر
    بحث
    مبيعات علي بابا في يوم العزاب

    هل من الآمن شراء البضائع من الصين بعد انتشار "كورونا"؟

    © AFP 2019 / STR / AFP
    العالم
    انسخ الرابط
    الموضوع:
    فيروس كورونا (41)
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic2.img.sputniknews.com/images/104338/60/1043386059.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/world/202001301044329911-%D9%87%D9%84-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A2%D9%85%D9%86-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D8%B9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%D8%9F/

    صرحت وزيرة الصحة اليونانية، فاسيليسا كيكيلي، بأن بلادها على أهبة الاستعداد لمواجهة فيروس "كورونا" على الرغم من عدم تسجيل أي إصابة بالمرض.

    حول خطورة المرض وأعراضه وهل تعتبر البضائع القادمة من آسيا آمنة، تحدثت أخصائية علم الأمراض، أنستازيا موسكوفاكي، لـ"سبوتنيك".

    هل يمثل طلب الملابس والأحذية والأجهزة الكهربائية من الصين أي خطر على صحة من يقوم بطلبها؟

    وفقا للخبيرة فإن احتمالية الإصابة تعتبر ضئيلة جدا ومنخفضة، لأنه من لحظة طلب وحجز المنتج إلى لحظة التسليم، عادة تمر عدة أيام، وكقاعدة عامة هذا النوع من الفيروسات هو من الأسرة التاجية، الغير قادرة على العيش خارج الكائن الحي لعدة أيام.

    وينصح بعدم شراء الأشياء من الأماكن المشبوهة "السوق السوداء" كما وينصح بغسل الملابس قبل ارتدائها.

    وإذا كان لدى أي شخص أعراض تنفسية شديدة ،كالسعال، الحمى وصعوبة التنفس، وكان في الصين منذ 14 يوما أو كان على اتصال بشخص يشتبه في إصابته بالتهاب رئوي بسبب فيروس خطير، يلزم إجراء فحص طبي على الفور.

    في أي حال، يوصى باتخاذ تدابير وقائية تشبه تلك التي تتخذ خلال فترات وباء الأنفلونزا والمتعلقة بالنظافة الشخصية.

    بالإضافة للتقيد بتوصيات منظمة الصحة العالمية للحد من الخطر، والتي تمثلت بغسل اليدين بالصابون وتغطية الأنف والفم عند السعال والعطس، بالإضافة إلى تجنب الاحتكاك بالأشخاص الذي يعانون من من الحمى والسعال وعدم تناول الأطعمة النيئة ذات الأصل الحيواني، بالإضافة لتجنب السفر الى الصين ودول جنوب شرق آسيا في الوقت الحالي.

    هل توجد فئة من الأشخاص معرضة للإصابة أكثر من غيرها؟

    لم تتم معرفة تركيب الفيروس بشكل كامل في الوقت الحالي، الى أن فئات محددة يكون تأثير الفيروس أشد عليها، كالأطفال وكبار السن والأشخاص الذين يعانون من ضعف في الجهاز المناعي والمصابيين بداء السكري والمدخنين.

    كيف ظهر فيروس كورونا ؟

    ينتمي الفيروس الجديد إلى مجموعة أكبر من الفيروسات التاجية، والتي كقاعدة عامة، تسبب أمراضا تنفسية خفيفة لدى البشر، كنزلات البرد.

    يمكن أن تصيب الأشكال المختلفة للفيروسات التاجية أنواعا مختلفة من الحيوانات والطيور والثدييات.

    على مدار العشرين عاما الماضية، ظهرت أنواع حادة من فيروسات التاج بعد الطفرات أو التوليفات الفيروسية الفتاكة التي تؤثر على الأنواع الحيوانية المختلفة.

    وهكذا، تم الإبلاغ عن متلازمة "التنفس الحاد" لأول مرة في الصين في عام 2003. كان العامل المسبب هو فيروس كورونا الخاص "بالسارس" ، والذي جاء من الخفافيش والثدييات البرية الصغيرة وتم نقله إلى البشر إما مباشرة أو عن طريق الحيوانات في الأسواق الصينية.

    ظهر فيروس كورونا الأكثر عدوانية، والذي تسبب في متلازمة الشرق الأوسط التنفسية، في الشرق الأوسط في عام 2012.

    أظهر التحليل الميكروبيولوجي للفيروس أن النواقل الأساسية، على ما يبدو، هي الخفافيش وربما الجمال. لينتشر الفيروس إلى البشر من شخص لآخر، ويتم نقله بصعوبة، فقط من خلال اتصال وثيق.

    وهو يشبه إلى حد بعيد "السارس"، ولكنه أكثر عدوانية .

    ما مدى سهولة انتقال الفيروس من شخص لآخر؟

    يمكننا القول بالتأكيد أن الفيروس ينتقل من شخص إلى آخر عن طريق العطس أو الاتصال الوثيق أو السعال.

    ما مدى خطورة فيروس كورونا الجديد؟

    يسبب الفيروس التهابا رئويا مصحوبا بالسعال والحمى وألم في الصدر وضيق في التنفس.

    في معظم الحالات، يمر المرض بشكل خفيف إلى حد ما، لكن بعض المرضى يصابون بمضاعفات خطيرة، بما في ذلك الفشل الكلوي، حتى الآن ، 3 % فقط من المرضى تسبب الفيروس بوفاتهم.

    وبالمقارنة، كان معدل الوفيات الناجمة عن فيروس السارس 10 %. ومع ذلك، فإن المعلومات الخاصة بخصائص الفيروس محدودة، لذلك ليس من الواضح ما هي المخاطر التي قد تطرحها طفرات أخرى.

    ما هي الاحتياطات الواجب اتخاذها إذا احتاج الشخص إلى السفر إلى المناطق المتأثرة بالفيروس؟

    تجنب الرحلات أو الذهاب الى منطقة ووهان، واستخدام الأقنعة وتجنب ملامسة الحيوانات بما في ذلك الطيور وعدم تناول اللحوم النيئة، وتجنب الاحتكاك بأشخاص يعانون من نزلات البرد او الأنفلونزا.

    بالإضافة لغسل اليدين بشكل جيد وتناول أطعمة تساعد على تقوية الجهاز المناعي وتجنب التدخين.

    الموضوع:
    فيروس كورونا (41)

    انظر أيضا:

    الدول والمناطق التي أصابها فيروس "كورونا الجديد"
    كوريا الجنوبية تتخذ إجراءات صارمة لمواجهة كورونا الجديد
    تركيا تجلي رعاياها من الصين بسبب فيروس كورونا الجديد... فيديو
    الكلمات الدلالية:
    الصين, إصابة, الوقاية, أعراض, ملابس, فيروس كورونا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    أضواء الشفق القطبي في منطقة مورمانسك الروسية
    "العرض الساحر" في مورمانسك الروسية
    صفقة القرن إلى مزبلة التاريخ
    "صفقة القرن"... إلى مزبلة التاريخ
    إنفوجراف - أهم بنود صفقة القرن
    بالأرقام والخريطة... ما هي "صفقة القرن"
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك