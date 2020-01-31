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13:33 GMT31 يناير/ كانون الثاني 2020
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    انتشار الفيروس الجديد كورونا، الصين، يناير 2020

    كوريا الجنوبية: ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 11 شخصا

    © REUTERS / WEIBO / THE CENTRAL HOSPITAL OF WUHAN
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    أعلنت كوريا الجنوبية عن 4 حالات إصابة مؤكدة إضافية بفيروس كورونا المستجد، اليوم الجمعة، ليرتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة إلى 11 حالة حتى الآن.

    وقالت وكالة يونهاب نقلا عن مراكز كوريا للسيطرة على الأمراض والوقاية منها (KCDC)، أن أحد المصابين اتصل بـ8 أشخاص، بمن فيهم أفراد أسرته، وحين أجريت فحوصات للثمانية، جاءت النتيجة إيجابية لاثنين من أفراد أسرته، ويجري حاليا الفحص الإضافي لهما، وفي حال تأكيد إصابتهما بالفيروس، فإن ذلك سيكون أول انتقال ثلاثي للعدوى.

    انتشار الفيروس الجديد كورونا، الصين، يناير 2020
    © REUTERS / WEIBO / THE CENTRAL HOSPITAL OF WUHAN
    كوريا الجنوبية تتخذ إجراءات صارمة لمواجهة كورونا الجديد

    وقال الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه - إن، يوم أمس، إن بلاده ستتخذ كل الإجراءات اللازمة لاحتواء فيروس كورونا الجديد، وهدد باتخاذ خطوات صارمة ضد من يتداولون أخبارا مزيفة عن هذا الأمر.

    وقال: "لا يمكن أن يكون هناك حل وسط بشأن سلامة الناس"، مشيرا إلى أنه حث السلطات على الاستعداد التام لجميع السيناريوهات وإعداد جميع التدابير اللازمة".

    وتابع الرئيس الكوري الجنوبي: "نحن بحاجة إلى تعظيم قدرة استجابة الحكومة المركزية والحكومات المحلية لمنع الانتقال الثانوى للعدوى، لأن الفيروس ليس هو الشيء الوحيد الذي يتعين علينا مواجهته".

    ومن المقرر أن تبدأ كوريا الجنوبية في نقل حوالي 700 مواطن من مدينة ووهان، في وقت لاحق من اليوم، على متن رحلات مستأجرة، وذلك بعدما أعلنت كوريا الجنوبية، عن وجود حالة الإصابة الرابعة المؤكدة لفيروس كورونا الجديد، الذي يشتمل على أعراض شبيهة بالالتهاب الرئوي مثل السعال والحمى.

    ووصفت منظمة الصحة العالمية فيروسات كورونا أو الفيروسات التاجية بأنها "مجموعة كبيرة من الفيروسات، التي تسبب مرضا يتراوح من نزلات البرد الشائعة إلى أمراض أكثر حدة".

    وأكدت منظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس، إمكانية وقف انتشار فيروس كورونا حال اتخذت البلدان تدابير للكشف المبكر عن المرض وعزل المرضى وتتبع اتصالاتهم.

     أكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، اليوم، أن المنظمة لا توصي بفرض أي قيود على حركة الأشخاص والبضائع بسبب تفشي فيروس كورونا الجديد في الصين.

    مقر منظمة الصحة العالمية
    © AFP 2019 / YURI GRIPAS
    منظمة الصحة العالمية تعلن حالة الطوارئ الدولية استجابة لوباء كورونا الجديد

    وقال غيبريسوس، بعد اجتماع لجنة الطوارئ التابعة للمنظمة: "الصحة العالمية لا توصي وتعارض بشدة أي قيود على حركة الصين لا نوصي بفرض قيود على حركة الأشخاص أو البضائع".

    وأكدت سُلطات الصحة الصينية، ارتفاع حالات الوفاة جراء الالتهاب الرئوي الناجم عن الفيروس في البلاد إلى 170 شخصا، والإصابات لأكثر من 7711 حالة.

    انظر أيضا:

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    الكلمات الدلالية:
    فيروس كورونا, كوريا الجنوبية
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