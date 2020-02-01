مساعد روحاني: نسعى لإجراء انتخابات البرلمان بمشاركة جميع التيارات السياسية

أعرب مساعد رئيس الجمهورية الإيراني للشؤون البرلمانية، حسين علي أميري، عن أمله في أن يضيف الشعب ورقة ذهبية إلى تاريخ الثورة الإسلامية خلال الانتخابات البرلمانية القادمة.

وقال أميري في تصريح صحفي في مدينة كرمان جنوب شرق ايران الجمعة، إن الحكومة تسعى من أجل إجراء انتخابات حماسية ورائعة يكون لجميع التوجهات والتيارات السياسية مرشحون ومشاركة قصوى فيها، بحسب وكالة إرنا.

وأضاف، أن أحد الأحداث المهمة في تاريخ الثورة الإسلامية هو الانتخابات التي ستجري 21 شباط/ فبراير في أنحاء البلاد والتي نأمل بأن يضيف فيها الشعب الإيراني ورقة ذهبية أخرى إلى تاريخ الثورة الإسلامية الزاخر بالمفاخر.

وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني، قد صرح في وقت سابق، بأنه "يجب على الإيرانيين ألا يسمحوا لنهج الضغوط القصوى، الذي يتبناه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالإضرار بالوحدة الوطنية قبل الانتخابات البرلمانية".

وفي خطاب بثه موقعه الرسمي على الإنترنت مباشرة، أضاف روحاني: "يجب ألا ندع ترامب ينجح في خلق فجوات بين المؤسسة والناس، يجب أن نبقى متحدين، لا تديروا ظهوركم لانتخابات 21 فبراير، ليكن الإقبال كثيفا"، وتابع: "استهداف وحدتنا واستقرارنا هو استكمال لخطة ترامب بعد ضرب الاتفاق النووي واغتيال قائد فيلق القدس قاسم سليماني".

يذكر أن انتخابات مجلس الشورى الاسلامي والانتخابات التكميلية لمجلس خبراء القيادة ستجري بالتزامن معا يوم 21 شباط /فبراير.