كوريا الجنوبية تحظر دخول الأجانب الذين زاروا إقليم هوبي بالصين

نقلت وكالة يونهاب للأنباء عن رئيس وزراء كوريا الجنوبية قوله "إن البلاد ستمنع دخول أي أجانب زاروا إقليم هوبي بؤرة تفشي فيروس كورونا الجديد في الصين".

ونسبت الوكالة إلى رئيس الوزراء تشونج سيه-كيون قوله بأن حظر الدخول سيبدأ يوم الثلاثاء.

وأعلنت كوريا الجنوبية، اليوم الأحد، عن ثلاث إصابات جديدة مؤكدة مما يرفع عدد المصابين بكورونا إلى 15 حالة.

وأعلنت السلطات الصحية في الصين، أمس السبت، أن عدد وفيات فيروس كورونا ارتفع إلى 259 شخصا فيما أعلنت الولايات المتحدة قيودا جديدة على دخول الأجانب الذين زاروا الصين في الآونة الأخيرة.

ولا يزال الحجر الصحي ساريا في إقليم هوبي الصيني، بؤرة انتشار الفيروس، حيث أُغلقت الطرق وتوقفت وسائل النقل العام لكن أعدادا صغيرة من المسافرين تواصل كسر حالة الإغلاق.

وفي ظل مخاوف من انتشار الفيروس بشكل أكبر في الخارج، أعلنت الولايات المتحدة إجراءات تحد من دخول الأجانب الذين زاروا الصين في الآونة الأخيرة. وأعلنت أكبر ثلاث شركات طيران أمريكية أمس الجمعة إلغاء الرحلات إلى بر الصين الرئيسي.