الصحة العالمية: فيروس كورونا لا يمثل وباء عالميا والقناع وحده لا يكفي

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، أن فيروس كورونا المستجد الذي انتقل من الصين إلى 24 دولة لا يمثل بعد حالة "وباء عالمي".

وقالت سيلفي بريان، رئيسة إدارة مكافحة الأمراض الوبائية في المنظمة، بحسب وكالة "فرانس برس"، "حاليا لسنا في حالة وباء عالمي".

لكنها أضافت "نحن في مرحلة يعد فيها الوباء متعدد البؤر".

وقالت بريان إنه في الوقت الذي يتم رصد انتقال سريع للفيروس في هوبي، تعد الحالات خارج المقاطعة "حالات انتشار" مع تجمعات متفرقة من حالات العدوى.

وأعربت بريان عن أملها في أن توقف الإجراءات، التي اتخذتها الصين، العدوى وتؤدي إلى التخلص من الفيروس".

وأوضحت أن العدوى تنتقل من خلال إفرازات صادرة من المريض "ما يعني أن الفيروس يبقى على الأسطح الخارجية لبعض الوقت، لكن لا نعرف المدة بعد"، مشددة على أهمية غسل اليدين عدة مرات في اليوم.

وقالت إن على الأشخاص الذين يعانون عوارض أن يرتدوا قناعا واقيا لتفادي نقل المرض للآخرين. وبالنسبة للآخرين، قالت بريان إن "عليهم الانتباه كثيرا، ارتداء القناع وحده لا يكفي لحمايتهم تماما".

وأضافت "لذلك يجب غسل اليدين بانتظام، لأن الخطر في الواقع هو أن الناس يلمسون أسطحا ملوثة بالمرض ثم يلمسون أعينهم والقناع الذي يرتدونه. ولا يوفر القناع بهذه الحالة حماية فعلية".

وتشير البيانات الواردة من الصين إلى أن عدد الوفيات المؤكدة في البلاد جراء فيروس كورونا الجديد ارتفع إلى 425 شخصاً والإصابات إلى 20400 حالة.

واتخذت الصين إجراءات مشددة لمنع انتشار الفيروس شملت فرض حجر صحي على أكثر من 50 مليون شخص في مقاطعة هوبي، ومحاصرة المقاطعة الواقعة في وسط البلاد وعاصمتها ووهان.