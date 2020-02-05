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09:07 GMT05 فبراير/ شباط 2020
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    برج آزادي في طهران

    إيران تعلن وضع طلابها العائدين من الصين في الحجر الصحي

    © Fotolia / Curioso Photography
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    أعلنت إيران عودة أول مجموعة من طلابها من الصين ووضعهم بالحجر الصحي لفحص مدى إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

    ونقلت وكالة "إيرنا" عن مساعد وزير التعليم للشؤون الجامعية، مجتبي صديقي: "عودة أول مجموعة من الطلبة الجامعيين الإيرانيين من ووهان الصينية بسبب انتشار مرض كورونا، وهؤلاء هم الآن في الحجر الصحي".

    مدينة ووهان، انتشار فيروس كورونا في الصين 28 يناير 2020
    © Sputnik . Adham El-Sayed
    الصحة الصينية تعلن ارتفاع الوفيات جراء فيروس كورونا إلى 492 شخصا
    وتابع أنه "من المقرر أن يبقى الطلبة الجامعيون هؤلاء في الحجر الصحي لغاية التأكد من سلامتهم ومن ثم سيعودون إلى أسرهم".

    وكانت طائرة تابعة لشركة ماهان الإيرانية قد بدأت بنقل 56 طالبا إيرانيا و59 طالبا عراقيا و24 طالبا سوريا وطالب لبناني واحد إلى طهران من الصين.

    وكانت وزارة الصحة الصينية قد أعلنت، أمس الثلاثاء، ارتفاع حصيلة ضحايا فيروس كورونا في الصين إلى 492 شخصا.

    وقالت لجنة الصحة الوطنية بالصين في بيان: "حتى منتصف الليل من يوم 4 فبراير/ شباط، حصلت لجنة الصحة الوطنية في الصين على بيانات من 31 إقليم تفيد بأن عدد المصابين وصل إلى 24324 إصابة، من بينهم 3219 بحالة حرجة، وفارق 490 شخصا الحياة، وتعافى 892 شخصا".

    وأشار البيان إلى أنه تم الكشف، أمس، عن 3800 حالة جديدة في البلاد، مؤكدا أنه تم تسجيل 18 حالة جديدة في هونغ كونغ وشخصا منهم فارق الحياة، وفي ماكاو 10 إصابات بالفيروس و11 في تايوان.

    وأفاد البيان إلى أنه تم الاشتباه بـ23200 حالة جديدة، ويتم فحصهم ومتابعتهم باستمرار، كما أن 185.5 ألف شخص على اتصال وثيق مع حالات مصابة بفيروس كورونا وهم الآن تحت المراقبة والمتابعة.

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