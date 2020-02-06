تسجيل
17:02 GMT06 فبراير/ شباط 2020
مباشر
    بحث

    حالات الإصابة بفيروس كورونا في أوروبا تصل إلى 30

    © REUTERS / Toby Melville
    العالم
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic2.img.sputniknews.com/images/104445/75/1044457537.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/world/202002061044457561-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A8%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%B5%D9%84-%D8%A5%D9%84%D9%89-30/

    أعلنت بريطانيا وألمانيا عن المزيد من حالات الإصابة بفيروس ووهان (كورونا)، اليوم الخميس، وبذلك يصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة بالفيروس المؤكدة في أوروبا إلى 30 حالة.

    © AP Photo / Daneil Cole
    "إير فرانس" تمدد تعليق رحلاتها إلى الصين حتى 15 من الشهر المقبل بسبب كورونا
    وبحسب "أسوشيتد برس" تركزت جميع حالات الإصابة بالفيروس في ألمانيا بنفس الشركة التي تورد قطع غيار السيارات Webasto، حيث قام مدرب صيني بزيارة مقرها خارج ميونخ.

    واليوم الخميس، كانت الحالة الثالثة عشرة المؤكدة في ألمانيا من الفيروس التاجي الجديد التي ظهرت من الصين هي زوجة الموظف الذي سبق تشخيص إصابته بالفيروس، وطفلان من أطفال موظفي الشركة من بين المصابين.

    ومن جهتها أكدت السلطات البريطانية الحالة الثالثة في البلاد، قائلة إن المريض لم يصب بالفيروس في المملكة المتحدة. والحالتان الأخريان هما طالب صيني يدرس في جامعة يورك في إنجلترا وأحد أقارب ذلك الطالب.

    وأعلنت الخطوط الجوية الفرنسية أنها تمدد أكثر من شهر تعليق رحلاتها إلى البر الرئيسي للصين، إذ لن يتم إعادة تشغيلها الآن قبل 16 مارس/ آذار على أقرب تقدير بسبب الفيروس الجديد.

    وكان من المفترض أن يستمر تعليق الشركة الحالي لجميع الرحلات الجوية إلى شنغهاي وبكين حتى يوم الأحد.

    وتخطط الخطوط الجوية الفرنسية والشركة الجوية KLM الشريكة لاستئناف خدماتها تدريجياً إلى الصين في 16 مارس، مع توفير رحلة يومية واحدة إلى كل من شنغهاي وبكين، إما على متن الخطوط الجوية الفرنسية من باريس أو على الخطوط الجوية الملكية الهولندية من أمستردام.

    وتقول الخطوط الجوية الفرنسية إن جميع رحلاتها إلى البر الرئيسي للصين يجب أن تبدأ من جديد في 29 مارس، بما في ذلك إلى ووهان، مركز الوباء.

    وقالت شركة الطيران الوطنية الإسبانية إيبيريا إنها مددت تعليق الرحلات الجوية بين مدريد وشنغهاي حتى نهاية أبريل/ نيسان.

    وقال وزارة السياحة الإسبانية إن هناك تباطؤًا ملحوظًا في عدد السياح الصينيين الذين يزورون إسبانيا وفي المسافرين الإسبان إلى الصين.

    وقالت شركة فيرجين أتلانتيك، يوم الخميس، إنها ستعلق رحلاتها من لندن إلى شنغهاي حتى 28 مارس بسبب تفشي المرض. كما أوقفت الخطوط الجوية البريطانية جميع الرحلات الجوية إلى الصين، باستثناء هونغ كونغ.

    وقالت وزارة الصحة الإيطالية إن أحد الـ56 إيطاليًا في الحجر الصحي في منشأة عسكرية إيطالية بعد إجلائهم من ووهان هذا الأسبوع، سيتم نقله إلى مستشفى سبالانزاني للأمراض المعدية في روما بعد أن أظهرت نتائج الاختبارات يوم الخميس "حالة مشتبه فيها" من الفيروس.

    وهذا هو المستشفى نفسه حيث تم إدخال زوجين صينيين في الستينيات من العمر في الأسبوع الماضي مع حالات مؤكدة. وهما في العناية المركزة مع الالتهاب الرئوي.

    وقال سفير الصين لدى المملكة المتحدة إن بلاده "واثقة تمامًا في التغلب على الفيروس"، وحث الدول الأخرى على عدم المبالغة في رد الفعل.

    وقال للصحفيين في لندن: "من المأمول أن تتفهم حكومات جميع الدول، بما فيها المملكة المتحدة، وتدعم جهود الصين، وتتجنب المبالغة في رد الفعل، وتجنب إثارة الذعر، وتضمن التعاون والتبادلات الطبيعية بين الدول".

    وحتى اليوم الخميس، سجلت الصين 563 حالة وفاة و28018 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس في البر الرئيسي. وحدثت وفاة لشخصين آخرين بالفيروس في هونغ كونغ والفلبين.

    وإلى جانب ألمانيا وبريطانيا وإيطاليا، فإن الدول الأوروبية الأخرى التي تعاني من حالات الإصابة بالفيروس تشمل فرنسا وروسيا وبلجيكا والسويد وفنلندا وإسبانيا.

    انظر أيضا:

    الصحة العالمية: فيروس كورونا عدو مجهول ولا نعلم مصدره أو قدراته
    نوفاك: روسيا لم تحدد موقفها بعد من رد فعل "أوبك" على فيروس كورونا
    أكثر وسائل الوقاية غرابة من فيروس "كورونا"
    ليبيا تبدأ عملية الفحص الحراري للمسافرين لمواجهة خطر انتشار فيروس كورونا الجديد
    انتشار "كورونا" في الصين يؤدي إلى تراجع أسعار الغاز في أوروبا
    ما هي الدول المتضررة من غياب السياح الصينيين... وما تأثير "كورونا" على السياحة العالمية؟
    توجيه عاجل من الملك سلمان بشأن مواجهة فيروس "كورونا" الجديد في الصين
    بعد أنباء إصابتها بفيروس "كورونا"... رسالة من بشرى داخل المستشفى
    "إير فرانس" تمدد تعليق رحلاتها إلى الصين حتى 15 من الشهر المقبل بسبب كورونا
    الكلمات الدلالية:
    الصين, أوروبا, ألمانيا, بريطانيا, فيروس كورونا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    مواطن هونغ كونغ يرتدي قناعا من زجاجة بلاستيكية، 31 يناير 2020
    أكثر وسائل الوقاية غرابة من فيروس "كورونا"
    فشل سحب ثقة ترامب
    فشل "سحب ثقة" ترامب
    إنفوجراف.. معلومات عن مرض السرطان
    السرطان... القاتل الأخطر في العالم
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك