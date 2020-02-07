"كورونا" يقتل أول طبيب حذر منه

فتحت السلطات الصينية المعنية، اليوم الجمعة، تحقيقا في أعقاب وفاة طبيب كان قد حذر من فيروس كورونا، قبل أن يتم الإعلان رسميا عن انتشاره.

ذكرت وكالة "فرانس برس" أن الطبيب كان أول المحذرين من فيروس كورونا المستجد وتعرض لتأنيب من السلطات الصينية لمجاهرته بالأمر.

وذكرت اللجنة، في بيان لها، أن فريق التحقيق سيتوجه إلى ووهان، بؤرة الفيروس حيث توفي الطبيب لي وينليانغ "لإجراء تحقيق شامل في المسائل المتعلقة بالطبيب لي وينليانغ التي أثارها الناس".

وكانت مصادر طبية أفادت بأن الطبيب، الذي هوجم "لنشر شائعات" عن فيروس كورونا قبل الاعتراف بوجوده رسميا، توفي يوم الخميس متأثرا بإصابته بالفيروس.

وكان لي وين ليانغ، وهو طبيب عيون في مستشفى بمدينة ووهان، بؤرة تفشي الفيروس، واحدا من ثمانية أشخاص وبختهم شرطة المدينة الشهر الماضي لنشر معلومات "غير قانونية وكاذبة" عن فيروس كورونا.

وقال مستشفى ووهان الذي كان يعمل فيه الطيب، في بيان نشره على حسابه على موقع ويبو، إنه توفي الساعة 2:58 صباح الجمعة بالتوقيت المحلي.

وكان لي (34 عاما) قد أبلغ مجموعة من الأطباء على مواقع التواصل الاجتماعي الصينية وعبر منصة الرسائل وي تشات أنه تم التأكد من وجود صلة بين سبع حالات لمتلازمة الالتهاب الرئوي الحاد (سارس) وبين سوق للأطعمة البحرية في ووهان، يُعتقد أنه مصدر الفيروس.