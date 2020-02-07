إيطاليا: جميع الرحلات الجوية من وإلى الصين لا تزال متوقفة

أعلنت وزارة الصحة الإيطالية، اليوم الجمعة، أن حركة الملاحة الجوية من وإلى الصين ستظل متوقفة بسبب فيروس كورونا، وذلك بعدما ذكرت وزارة الخارجية الصينية أن إيطاليا مستعدة لاستئناف بعض الرحلات.

وعلقت روما الرحلات الجوية المباشرة مع الصين في الأسبوع الماضي بسبب المخاوف المتعلقة بتفشي الفيروس.

وأكدت إيطاليا، أمس الخميس، اكتشاف ثالث حالة إصابة بالفيروس وهو مواطن إيطالي عاد من مدينة ووهان عاصمة إقليم هوبي الصيني بؤرة تفشي الفيروس الذي أودى بحياة المئات، وذلك بحسب وكالة "رويترز".

وكانت السلطات الصينية قد أبلغت في 31 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، منظمة الصحة العالمية عن تفشي الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس (كورونا الجديد) في مدينة ووهان، الواقعة في الجزء الأوسط من البلاد.

وأبلغ الرئيس الصيني، شي جين بينغ، يوم الأربعاء، بأن الإجراءات التي اتخذتها السلطات الصينية للسيطرة على الفيروس التاجي ومنع انتشاره، تحقق نتائج إيجابية.

وقالت منظمة الصحة العالمية، أمس الخميس، إنه من السابق لأوانه القول إن انتشار فيروس كورونا في الصين بلغ ذروته، لكنها أوضحت أن يوم الأربعاء كان أول يوم يتراجع فيه العدد الإجمالي لحالات الإصابة الجديدة في الصين.

وقال مايك ريان، المسؤول بمنظمة الصحة العالمية، إن من الصعب جدا توقع مسار هذا المرض الذي ظهر لأول مرة في مدينة ووهان بوسط الصين في أواخر شهر ديسمبر/ كانون الأول، مشيرا إلى "أننا لا نزال في خضم (حالة) تفش بكثافة".