سنغافورة ترفع مستوى التأهب لفيروس كورونا مع ظهور حالات جديدة

كشفت سنغافورة، اليوم الجمعة، عن ثلاث حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا لا ترتبط بحالات عدوى سابقة أو سفر إلى الصين مما دفعها لرفع حالة التأهب إلى المستوى البرتقالي وهو نفس المستوى الذي وصلت إليه إبان تفشي فيروس "سارس" في عام 2003.

وبلغ عدد الحالات في سنغافورة حاليا 33 حالة إصابة مؤكدة بكورونا.

وقتل "سارس" أكثر من 30 شخصا في سنغافورة ومئات في أنحاء العالم.

وذكرت وزارة الصحة، في بيان، "نظرا لأنه توجد الآن حالات محلية قليلة ليس لها أية صلة بحالات سابقة أو بالسفر إلى الصين فقد كثفنا (عملية) تقييم المخاطر"، وذلك بحسب تقارير إعلامية.

وأعلى مستوى للتأهب هو الأحمر ويشير إلى أن الفيروس ينتشر على نطاق واسع.

وكانت السلطات الصينية قد أبلغت في 31 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، منظمة الصحة العالمية عن تفشي الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس (كورونا الجديد) في مدينة ووهان، الواقعة في الجزء الأوسط من البلاد.

وأبلغ الرئيس الصيني، شي جين بينغ، يوم الأربعاء، بأن الإجراءات التي اتخذتها السلطات الصينية للسيطرة على الفيروس التاجي ومنع انتشاره، تحقق نتائج إيجابية.

وقالت منظمة الصحة العالمية، أمس الخميس، إنه من السابق لأوانه القول إن انتشار فيروس كورونا في الصين بلغ ذروته، لكنها أوضحت أن يوم الأربعاء كان أول يوم يتراجع فيه العدد الإجمالي لحالات الإصابة الجديدة في الصين.

وقال مايك ريان، المسؤول بمنظمة الصحة العالمية، إن من الصعب جدا توقع مسار هذا المرض الذي ظهر لأول مرة في مدينة ووهان بوسط الصين في أواخر شهر ديسمبر/ كانون الأول، مشيرا إلى "أننا لا نزال في خضم (حالة) تفش بكثافة".