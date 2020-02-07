ترامب ساخرا من الديمقراطيين: يجب لوم روسيا على فشل فرز الأصوات في ولاية أيوا

سخر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من الحزب الديمقراطي وقال إن الديمقراطيين بحاجة إلى إلقاء اللوم على روسيا بسبب الخلل الفني الذي حدث خلال فرز الأصوات في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي في ولاية أيوا.

موسكو - سبوتنيك. وأجرت ولاية أيوا، الانتخابات التمهيدية يوم الاثنين، على شكل اجتماع حزبي للناخبين، لكن المقر المحلي للحزب الديمقراطي أعلن النتائج النهائية يوم الجمعة فقط. وأرجع الديمقراطيون ذلك إلى مشاكل في البرمجيات.

وكتب ترامب في تغريده على موقع "تويتر": "أعتقد أنه ينبغي عليهم إلقاء اللوم مرة أخرى على روسيا روسيا روسيا! إذا لم يتمكنوا من فرز الأصوات بشكل صحيح، فكيف سيديرون الرعاية الصحية في الولايات المتحدة؟".

I think they should blame RUSSIA, RUSSIA, RUSSIA again! If they can’t count votes properly, how are they going to run U.S. HealthCare? https://t.co/JsNB8jvKoo — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 7, 2020

وبعد فرز 100% من الأصوات، فاز بيت بوتيدجيتش، وجاء بيرني ساندرز في المركز الثاني، وإليزابيث وارين في المركز الثالث، وجو بايدن في المركز الرابع.