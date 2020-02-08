غانتس مهاجما نتنياهو: يبدل وزراء الدفاع مثل "الجوارب"

قال الجنرال بيني غانتس، رئيس حزب "أزرق أبيض"، إن بنيامين نتنياهو، رئيس حكومة تصريف الأعمال الإسرائيلي، قد حوًَل "الكابينيت" إلى سيرك.

وتهكم الجنرال غانتس، الغريم التقليدي لنتنياهو، رئيس حزب "الليكود" الحاكم، على الأخير، مدعيا أنه قد جعل من المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينيت" "سيركا".

وأفاد الموقع الإلكتروني العبري "مفزاك لايف"، مساء أمس الجمعة، بأن الجنرال غانتس هاجم نتنياهو، بعد ما رأى أن هناك تدهورا في الأوضاع الأمنية في بلاده، قائلا:

إن نتنياهو يفقد السيطرة على الأوضاع ويتصرف بشكل غير مسؤول، حتى أنه قد حوَّل الكابينيت إلى سيرك، ويبدل وزراء الدفاع مثلما يبدل جواربه، ويستخدم السياسة الخارجية لصالح حملته الانتخابية.

وأكد الجنرال بيني غانتس، رئيس حزب "أزرق أبيض" أنه سيعمل على عودة السيطرة الأمنية في بلاده وممارسة هذا الأمر بشكل جدي ومسؤول، متعهدا بعودة الردع إلى بلاده مرة أخرى.

ونشر غانتس كلمة له على صفحته الرسمية على "فيسبوك"، مساء أمس، الجمعة، اتهم فيها نتنياهو بأنه يتنزه حول العالم، رغم انفجار الوضع الأمني لبلاده، كما أنه يعمل على استغلال السياسة الخارجية لصالحه الشخصي.