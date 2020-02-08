كوريا الجنوبية.. ارتفاع عدد المصابين بكورونا إلى 24

ارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا الجديد في كوريا الجنوبية إلى 24 حالة، حسبما أفادت سلطات الصحة في البلاد.

وأفادت سلطات الصحة العامة الكورية الجنوبية، أمس الجمعة، بأن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا الجديد الذي نشأ في مدينة ووهان بوسط الصين ارتفعت بمقدار حالة واحدة عن اليوم السابق إلى 24 حالة، فيما يخضع 264 شخصا مشتبه في إصابتهم بالفيروس لاختبارات الفيروس حاليا، حسبما ذكرت وكالة يونهاب.

وأشارت السلطات إلى أن المصاب الـ24 رجل كوري جنوبي في العشرينات من العمر، وكان ضمن المواطنين الكوريين الجنوبيين القادمين من مدينة ووهان الصينية إلى كوريا الجنوبية عبر طائرة مستأجرة في يوم 31 من يناير/كانون الثاني الماضي.

وكان يقيم المصاب في مركز تطوير القوى البشرية للشرطة، المرفق المخصص لايواء الكوريين من ووهان في "أسان" في إقليم "تشونغ تشيونغ" الشمالي، وقد جاءت اختبارات الفيروس له سلبية في أعقاب وصوله إلى البلاد.

وظهرت عليه أعراض المرض مثل التهاب الحلق، وخضع مرة أخرى لاختبارات الفيروس وجاءت نتائجها إيجابية، ويتلقى علاجات طبية في المركز الطبي الوطني في سيئول.

في سياق متصل، أصبحت كوريا الشمالية الدولة رقم 29 التي يظهر فيها فيروس كورونا، عقب تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس، ووفقا لما نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، تم التأكد من إصابة مواطنة كورية شمالية قادمة من الصين بفيروس كورونا.

ولم تذكر أي تفاصيل عن كيفية دخول السيدة للبلاد، خاصة أن كوريا الشمالية من أوائل الدول التي أغلقت حدودها مع الصين لاحتواء أزمة الفيروس.