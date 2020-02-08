الدفاع التركية تؤكد أنها سترد بشدة على أي استهداف لقواتها في إدلب

أكدت وزارة الدفاع التركية، أنه سيتم الرد بشدة على أي هجوم جديد ضد نقاط المراقبة التابعة لها في إدلب السورية.

وأشارت الوزارة في بيان السبت، إلى أن القوات التركية التي تواصل مهامها في نقاط المراقبة، قادرة على حماية نفسها، من خلال الأسلحة والعتاد والقدرات الحربية التي تمتلكها.

وتابعت "سيتم الرد مجددا بأشد الطرق في إطار حق الدفاع المشروع عن النفس، في حال وقوع أي هجوم جديد"، كما نقلت وكالة "الأناضول".

وكانت وزارة الدفاع التركية أعلنت، أمس الاثنين، مقتل 6 جنود أتراك وإصابة آخرين، في قصف للقوات الحكومية السورية في إدلب شمالي سوريا.

وأضافت أن القوات التركية "ردت على الهجوم، ودمرت أهدافا معادية في منطقة إدلب"، وذكرت أن القوات السورية نفذت القصف رغم إخطارها بمواقع تمركز القوات التركية مسبقاً. فيما أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مقتل العشرات من القوات السورية في إطار الرد التركي.

فيما أعلن مركز المصالحة الروسي في سوريا أن سلاح الجو التركي لم ينتهك الأجواء السورية ولم يتم تسجيل أي ضربات على القوات السورية، مضيفا أن الجيش التركي لم يبلغ روسيا بتحركاته في منطقة إدلب عندما تعرض لنيران القوات الحكومية السورية.