مسؤول: قوة مشتركة تتعرض لهجوم شرقي أفغانستان

تعرضت قوة عسكرية مشتركة، عاملة في أفغانستان، لهجوم وإطلاق نار، خلال قيامها بمهمة عسكرية شرقي البلاد.

ذكرت ذلك وكالة "رويترز"، مشيرة إلى قول مسؤول أمريكي، في العاصمة الأفغانية كابول، إن قوات أمريكية وأفغانية، تعرضت لهجوم في شرق أفغانستان، اليوم السبت.

ولفتت إلى قول الكولونيل سوني ليجيت، المتحدث باسم القوات الأمريكية في أفغانستان: "قوة أمريكية أفغانية مشتركة تعرضت لإطلاق نار مباشر أثناء تنفيذها عملية في إقليم ننكرهار"، مضيفا: "نقيم الوضع وسنوافيكم بمزيد من التفاصيل بمجرد ورودها".