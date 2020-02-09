اليابان تطلق قمرا صناعيا للتجسس

ذكرت وكالة الفضاء اليابانية (JAXA) أن قمر التجسسKogaku-7 ، المصمم لجمع المعلومات، تم وضعه بنجاح في مداره بواسطة القمر الصناعي H2A اليوم الأحد.

سيقوم الجهاز بمراقبة سطح الأرض والتقاط الصور باستخدام كاميرا رقمية. المهمة الرئيسية هي مراقبة أنشطة ومرافق كوريا الشمالية، خاصة فيما يتعلق ببرنامج الصواريخ.

بالنسبة للقمر الناقل H2A ، كان هذا الإطلاق هو الخامس والثلاثين على التوالي ورفع حصة إطلاق الصواريخ بنجاح إلى مستوى 97.5٪.

في عام 2015، أطلقت اليابان Kogaku-5 ، سلف القمر الصناعي الحالي. إنه مزود بكاميرات عالية الدقة، والتي تتيح الحصول على صورة لجسم بحجم 40 سم.

تنفق اليابان ما يصل إلى 60 مليار ين (حوالي 555 مليون دولار) في السنة لإنشاء وتطوير أقمار التجسس. سبب بدء التطوير هو إطلاق كوريا الشمالية صاروخ Tephodon في عام 1998. بعد خمس سنوات، أطلقت اليابان أول قمر صناعي للتجسس. يوجد في المدار الآن خمسة أقمار صناعية للاستطلاع البصري وراداران. تقوم الأقمار الصناعية الضوئية بمسح الأرض، بما في ذلك الأهداف العسكرية، خلال النهار، بينما تراقب أقمار الرادار سطح الأرض ليلاً أو في ظروف غائمة.