إيران تعلن فشل عملية إيصال القمر الصناعي "ظفر" إلى المدار الصحيح

أعلنت إيران، اليوم الأحد، فشل عملية إيصال القمر الصناعي "ظفر" إلى مداره المحدد حول الأرض

وقال المتحدث باسم شؤون الفضاء في وزارة الدفاع الإيرانية، أحمد حسیني، حسبما ذكرت ‏وكالة الإذاعة والتلفزيون الرسمي، اليوم الأحد، "لم تنجح عملية إيصال القمر الصناعي "ظفر" إلى المدار المطلوب".

وأكد أن "عملية الإطلاق كانت ناجحة وسنجري تعديلات لعمليات الإطلاق المقبلة".

وكانت إيران قد أعلنت قبل ساعات عن العد التنازلي لإطلاق القمر الصماعي "ظفر"، في وقت سابق من اليوم الأحد.

🛰⏱ آغاز شمارش معکوس برای پرتاب ⁧#ماهواره_ظفر⁩ تا چند ساعت آینده...



بسم الله الرحمن الرحیم



⁧#روایت_ظفر⁩ — MJ Azari Jahromi (@azarijahromi) February 9, 2020

​يتبع..