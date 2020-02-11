ترامب: حان الوقت لمفاوضات تجارية "جدية" مع الأوروبيين

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الاثنين، إن الوقت قد حان لمواصلة المفاوضات التجارية مع الاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أنه يفرض حواجز "تفوق كل تصور" على السلع الأمريكية.

واشنطن - سبوتنيك. وأضاف ترامب خلال فعالية في البيت الأبيض مع حكام الولايات الأمريكية "أوروبا تعاملنا معاملة سيئة للغاية"، مبديا أسفه عن العجز الهائل الذي سجل مع بروكسل خلال الأعوام العشرة أو 12 الأخيرة، إضافة إلى الحواجز الجمركية التي تفوق كل تصور، حسب تعبيره.

وفرض ترامب بالفعل تعرفة جمركية بمثابة عقوبة على السلع المستوردة من الاتحاد الأوروبي مثل النبيذ الفرنسي على خلفية النزاع حول امتيازات شركة إيرباص، لكنه هدد أيضًا بفرض رسوم جمركية على السيارات الأوروبية لفرض تغيير السياسة التجارية.

وفي نهاية يناير/كانون الثاني 2020، وبعد اجتماع في دافوس، أعلن ترامب ورئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لايين، نيتهما إحياء الورشة الاقتصادية عبر الأطلسي، والتوصل إلى اتفاق في الأسابيع المقبلة، ولكن دون نتيجة حتى الآن، علما أن العلاقات لا تزال متوترة، في الوقت الذي يواصل فيه الرئيس الأمريكي التهديد بفرض رسوم على الواردات من السيارات الأوروبية.