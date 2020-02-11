"إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا"... وزير خارجية إيران يوجه رسالة باللغة العربية

قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، اليوم الثلاثاء، "إن صفقة القرن لن تمر، وإن إيران تواصل دعمها للشعب الفلسطيني".

وقال ظريف، في صفحته عبر "تويتر" باللغة العربية: إن "صفقة القرن لن تمر وإيران ستبقى تؤكد موقفها في دعم الشعب الفلسطيني وحقه في استعادة أرضه وتحريرها".

وأكد وزير الخارجية الإيراني، "ستبقى القدس عاصمة لفلسطين التي نتطلع أن تتحرر كاملة، إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا".

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء الماضي، خطته لتسوية القضية الفلسطينية الإسرائيلية، المعروفة باسم "صفقة القرن"، وسط حضور من كبار المسؤولين بإدارة ترامب، ورئيس حكومة تصريف الأعمال الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، وسفراء عمان والإمارات والبحرين.

وتنص "صفقة القرن" على تسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي بناء على صيغة حل الدولتين، مع بقاء القدس عاصمة "موحدة" لإسرائيل وتخصيص أجزاء من الجانب الشرقي من المدينة للعاصمة الفلسطينية، إضافة إلى سيادة إسرائيل على غور الأردن والمستوطنات في الضفة الغربية. ورفض وزراء الخارجية العرب، في ختام اجتماع طارئ لمجلس الجامعة العربية، بحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الخطة الأمريكية باعتبارها لا تلبي الحد الأدنى من طموحات الشعب الفلسطيني.