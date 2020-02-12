إيفانكا ترامب تحتفل بمرور عام على مبادرة "دعم النساء"

احتفلت إيفانكا ترامب بمرور عام على المبادرة التي أطلقتها لدعم النساء في الدول النامية، وتحمل اسم "مبادرة التنمية والازدهار العالمي للمرأة".

ونشرت الصفحة الرسمية للبيت الأبيض على "تويتر"، مقطع فيديو لإيفانكا ترامب، وقالت: "إيفانكا تحتفل بعام من النجاح للمبادرة، التي ترعاها"، مشيرة إلى أن الاحتفال جرى بمقر وزارة الخارجية.

This morning, @IvankaTrump celebrated the successful first year of #WGDP at the State Department! pic.twitter.com/w8OsxxnF9E — The White House (@WhiteHouse) February 12, 2020

وكتبت إيفانكا، ابنة الرئيس الأمريكي، على "تويتر": "عام على إطلاق المبادرة، أنجزنا أعمالا مهمة، ونستعد لما هو قادم".

One year of #WGDP!

🎥: Tune in at 9AM ET to learn about the important work that’s been accomplished and what’s to come!https://t.co/5lJQcas9i2 — Ivanka Trump (@IvankaTrump) February 12, 2020

وسافرت إيفانكا ترامب إلى الكثير من الدول حول العالم، خلال العام الماضي، بهدف تعزيز مبادرة التنمية والازدهار العالميين للمرأة.

وتقود مستشارة البيت الأبيض برنامجا يهدف لدفع 50 مليون امرأة نحو النجاح الاقتصادي في البلدان النامية، بحلول عام 2025.

وتهدف المبادرة إلى دعم النساء في توسيع فرصهن التجارية، ليس فقط في الولايات المتحدة الأمريكية وإنما في بلدان أخرى أيضا.

ووفقا لتقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال"، فإن الصندوق الخاص بالمبادرة سيعمل على تسهيل وصول المرأة في الشرق الأوسط إلى المساعدة الاقتصادية والأسواق المختلفة.