الجيش التركي يعزز وجوده في إدلب ويحشد المزيد من العتاد على حدود سوريا... فيديو

أرسل الجيش التركي تعزيزات عسكرية ضمت عناصر من القوات الخاصة والمدرعات، إلى نقاط المراقبة التابعة له في منطقة خفض التصعيد بمحافظة إدلب شمال غربي سوريا.

وقالت وكالة "الأناضول"، اليوم الأربعاء، إن رتلًا يضم وحدات مختلفة وصل إلى قضاء ريحانلي في ولاية هطاي جنوبي تركيا، قبل الانتقال في وقت لاحق إلى نقاط التمركز في إدلب.

وإلى جانب ذلك، دفع الجيش التركي بالمزيد من الوحدات العسكرية إلى الحدود السورية، وشملت التعزيزات مركبات مدرعة ودبابات وقاذفات صواريخ.

ونقلت الوكالة عن مصادر عسكرية، قولها إن قيادة اللواء المدرع العشرين في شانلي أورفة، أرسل 15 دبابة إلى نقاط التمركز على الحدود السورية.

وأضاف أن القوات المسلحة التركية دفعت أيضًا بمنصات إطلاق صواريخ إلى قضاء ريحانلي الحدودي، مشيرًا إلى أن نقل التعزيزات العسكرية جرى في ظل إجراءات أمنية مشددة.

#تركيا توجه مزيدا من التعزيزات العسكرية إلى الحدود السورية

شملت مركبات مدرعة ودبابات وقاذفات صواريخ

https://t.co/tvBBtH8DZ9 pic.twitter.com/JccvstcFI2 — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) February 12, 2020

وأعلنت تركيا وروسيا وإيران، في مايو/ أيار 2017، توصلها إلى اتفاق بشأن منطقة "لحفض التصعيد" في إدلب. وتوجد 12 نقطة مراقبة تركية في هذه المنطقة بناءً على اتفاق أستانة.

وطالب وزير الدفاع التركي، خلوصي آكار، الولايات المتحدة الأمريكية وحلف "الناتو" بضرورة القيام بمساهمات ملموسة، فيما يتعلق بالتطورات الأخيرة في إدلب.

قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في مؤتمر صحفي: "أسباب التدهور الحالي الذي نشهده يتمثل في فشل تركيا المزمن في الوفاء بالتزاماتها بموجب مذكرة سوتشي المؤرخة 17 سبتمبر 2018، ونقل أنقرة لوحدات ما يعرف بالمعارضة المسلحة المعتدلة إلى شمال شرق سوريا إلى منطقة عملية "مصدر السلام" وإلى ليبيا".

وتابعت: "في ظل الظروف الحالية، نعتبر أن المهام الرئيسية هي خفض مستوى العنف على الأرض، وضمان أمن العسكريين للبلدان الضامنة الواقعة داخل وخارج منطقة خفض التصعيد، وكذلك منع إثارة المواجهة المسلحة الممكنة نتيجة لأعمال عسكرية غير عقلانية".

في غضون ذلك، أكد وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، أن بلاده تواصل العمل مع روسيا لتثبيت عملية وقف إطلاق النار في مدينة إدلب السورية، لافتًا إلى أن اتفاق سوتشي لا يزال قائمًا رغم العوائق.

وقال جاويش أوغلو، في مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء: "نواصل العمل مع روسيا لتثبيت وقف إطلاق النار في إدلب".