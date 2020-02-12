مركز المصالحة: سيطرة الجيش السوري على طريق "إم-5" سمح بإنشاء منطقة آمنة

أعلن مركز المصالحة الروسي، اليوم الأربعاء، أن سيطرة الجيش السوري على الطريق السريع الدولي "إم 5" الذي يمر عبر أراضي منطقة خفض التصعيد في إدلب، أدى إلى إنشاء المنطقة الأمنية المنصوص عليها في المذكرة الروسية التركية.

موسكو- سبوتنيك. وجاء في بيان للمركز : "فرض الجيش العربي السوري سيطرته على قطاع الطريق السريع الدولي "إم 5" الذي يمر عبر منطقة خفض التصعيد في إدلب ، وهزم الوحدات الإرهابية من هيئة تحرير الشام (المحظورة في روسيا) والجماعات المتحالفة معها التي كانت تسيطر عليها. وقد أدى ذلك إلى إنشاء المنطقة الأمنية المنصوص عليها في المذكرة الروسية التركية المؤرخة 17 أيلول / سبتمبر 2018".

كان الجيش السوري بدأ عملياته العسكرية في الجبهة الشمالية للبلاد، في الأشهر الأخيرة من العام الماضي، وتمكن خلالها من استعادة السيطرة على قرى وبلدات ومدن واقعة على الطريق بعد استعادته السيطرة الكاملة على ريف حماة ومدن وقرى في ريف إدلب، أهمها خان شيخون، إلا أن العملية العسكرية توقفت بعد إعلان الجانب الروسي عن هدنة أحادية من قبل الجيش السوري للسماح للمدنيين الراغبين بالخروج من إدلب إلى مناطق سيطرة الدولة.

لكن الهدنة سرعان ما توقفت نتيجة الهجمات المتكررة التي شنتها جبهة النصرة (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول) ضد مواقع الجيش السوري، ليواصل الجيش بعدها عملياته في المنطقة ويحكم لاحقا السيطرة خلال أقل من شهر على أكثر من 600 كيلومتر مربع حسب إعلان القيادة العامة للجيش السوري.