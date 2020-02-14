مجلس صيانة الدستور الإيراني يؤكد وجود خلل في قانون الانتخابات

قال المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور في إيران عباس علي كدخداي إن هناك خلل في قانون الانتخابات في الدستور الإيراني.

وقال كدخداي لقناة "العالم" الإيرانية، اليوم الجمعة 14 فبراير/شباط: "أكدنا منذ سنوات في مجلس صيانة الدستور وجود خلل في قانون الانتخابات ونحث البرلمان على إدخال تعديلات عليه".

وأضاف: "لا تجدوا بلدا يسجل فيه نحو 16 ألف شخص أسماءهم من أجل المنافسة على 290 مقعدا برلمانيا، إذًا هناك خلل".

وشدد المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور في إيران على أن "مجلس صيانة الدستور لا يعارض تغيير مهامه أو إدخال تعديلات عليها إذا ما قررت الجهات القانونية المعنية ذلك".

وذكر كدخداي: "قدمنا شكوى للجهات القضائية ضد الذين لأسباب سياسية يريدون الترويج لهذه الاتهامات ضد مجلس صيانة الدستور في الانتخابات التشريعية القادمة".