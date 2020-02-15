وزير الدفاع الأميركي: مقترح خفض العنف بين أمريكا وطالبان "واعد للغاية"

ميونخ - سبوتنيك. وقال وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر إن الرئيس الأفغاني أشرف غني ملتزم تماما باتفاق السلام لإنهاء الصراع مع حركة طالبان.

وأكد إسبر، في تصريحات اليوم السبت خلال فعاليات اليوم الثاني من منتدى "ميونخ للأمن" في دورته الـ"56"، "الرئيس الأفغاني أشرف غني ملتزم التزاما كاملا بحل الصراع مع حركة طالبان المتشددة سلميا".

وأضاف إسبر "مقترح الحد من العنف بين طالبان وواشنطن كان واعداً للغاية".

وتابع "تحدثت مع غاني يوم الجمعة، والذي أكد بدوره أنه مستعد للعمل مع الولايات المتحدة".