زيلينسكي يرفض التفاوض مع سلطات دونيتسك ولوغانسك

وقال زيلينسكي اليوم السبت: "نحن مستعدون للمفاوضات مع السكان المحليين، ولكن نرفض التفاوض مع السلطات غير المعترف بها من وجهة نظر القانون الدولي".

يذكر أن السلطات الأوكرانية بدأت في شهر نيسان/أبريل من العام 2014، عملية عسكرية ضد سكان جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك، اللتين أعلنتا استقلالهما من طرف واحد، تعبيراً عن معارضتهما للانقلاب الذي وقع في أوكرانيا في شهر شباط / فبراير من العام نفسه. ووفقا لآخر إحصاءات الأمم المتحدة – فقد تجاوز عدد ضحايا النزاع الـ 13 ألف مدني.

وتبحث مسألة تسوية الوضع في إقليم دونباس، في إطار عمل مجموعة الاتصال التي تعقد اجتماعاتها في مينسك والتي وافقت على ثلاث وثائق تحدد الخطوات للحد من تصاعد الأزمة، إلا أن الاشتباكات المتبادلة بين طرفي النزاع ما زالت تحدث بين الحين والآخر، رغم اتفاقات الهدنة المبرمة.