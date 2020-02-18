مسؤولون: مقتل 23 لاجئا على الأقل في تدافع على مساعدات بالنيجر

قال مسؤولون إن 23 شخصا على الأقل قتلوا، يوم الاثنين، في تدافع عندما هرع لاجئون نيجيريون للحصول على أطعمة وملابس من مركز اجتماعي في النيجر على حدود البلدين.

وأضاف المسؤولون الإقليميون النيجيريون، أن اللاجئين كانوا يصطفون للحصول على المساعدات في بلدة ديفا، وفقا لرويترز.

وتقول الأمم المتحدة إن نحو 250 ألف نازح يقيمون في المنطقة فرارا من هجمات جماعة بوكو حرام الإسلامية المتشددة، وجماعات مسلحة أخرى في شمال شرق نيجيريا.

وتقاتل بوكو حرام منذ عقد لإقامة خلافة إسلامية في المنطقة، ونفذت غارات متكررة في دول تشاد والنيجر والكاميرون المجاورة مما أسفر عن مقتل آلاف الأشخاص.

يذكر أن جماعة "بوكو حرام" المتطرفة، المعروفة أيضا باسم "مقاطعة غرب أفريقيا للدولة الإسلامية" (تنظيم إرهابي محظور في روسيا) تنشط على أرض نيجيريا، حيث تعارض عناصرها المسلحة النموذج الغربي للتعليم وتدعو لإقرار الشريعة الإسلامية.