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11:11 GMT18 فبراير/ شباط 2020
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    نساء يرتدين أقنعة واقية في أحد شوارع هونغ كونغ، كورونا

    وزير الصحة الفرنسي: احتمال تحول فيروس كورونا إلى وباء يمثل خطرا كبيرا

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    قال وزير الصحة الفرنسي الجديد، أوليفيه فيران، اليوم الثلاثاء، إن هناك "خطرا كبيرا" يتمثل في أن يتحول انتشار فيروس كورونا الجديد إلى وباء.

    وذكر فيران، لإذاعة "فرانس إنفو" ردا على سؤال عن إمكانية تحول فيروس كورونا إلى وباء "هذا افتراض عملي وخطر كبير".

    امرأة ترتدي قناعًا أمام شاشة تعرض تدابير وقائية ضد فيروس كورونا الجديد - كوريا الجنوبية
    © AFP 2019 / ED JONES
    الخطر يتزايد... كورونا يدخل مرحلة جديدة
    وأضاف أن فرنسا مستعدة للتعامل مع كل الاحتمالات ونظامها الصحي قوي ومجهز بما يكفي.

    وتراجع عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في الصين إلى أقل من 2000 حالة اليوم الثلاثاء وذلك للمرة الأولى منذ يناير/ كانون الثاني لكن خبراء عالميين قالوا إن من السابق لأوانه الاعتقاد بأنه تم احتواء انتشار العدوى.

    وقالت اللجنة الوطنية للصحة إن إجمالي عدد الوفيات بسبب الفيروس في الصين ارتفع إلى 1868 حالة. وبلغ عدد حالات الإصابة الجديدة 1886 ليبلغ إجمالي عدد المصابين 72436 شخصا.

    وساعدت قيود مشددة على السفر والحركة في الحد من انتشار الفيروس خارج إقليم هوبي، موطن العدوى، لكن ذلك جاء على حساب الاقتصاد الصيني وحركة الأعمال العالمية.

    فتأجل أكثر من 24 مؤتمر أعمال ومعرضا بسبب قيود السفر ومخاوف تتعلق بانتشار المرض مما يحتمل أن يعطل إبرام صفقات بمليارات الدولارات.

    وأصبحت شركة أبل أحدث شركة تحذر من مشكلات، قائلة إنها لن تحقق المستوى المستهدف للإيرادات في الربع الأول من العام بسبب تباطؤ إنتاج هواتف آيفون وضعف الطلب في الصين.

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    الكلمات الدلالية:
    فرنسا, فيروس كورونا, الصين
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