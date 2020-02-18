إيران تعلن استعدادها لمساعدة الصين في مكافحة "کورونا"

أعلنت إيران، اليوم الثلاثاء، استعدادها لمساعدة الصين على احتواء فيروس كورونا، الذي بدأ ينتشر منذ ديسمبر/ كانون الأول.

وذكرت وكالة "إيسنا" الإيرانية أن المدير العام لدائرة التعاون الدولي في وزارة الصحة قال إن "فيروس كورونا الجديد يعد مرضا جديدا، ويمكن لإيران أن تتعاون مع الصين في التعرف على المرض، وفي هذا الصدد، يمكننا أيضًا تقديم تعاون طبي".

وقال محسن أسدي لاري، خلال لقائه السفير الصيني، "لحسن الحظ، لم تسجل حالة إصابة بفيروس کورونا جديدة في إيران لحد الآن. نحن نعمل على توسيع شراكات التكنولوجيا الطبية مع الصين".

وأضاف "توجد إمكانية للتعاون الإيراني الصيني في مجال مكافحة الأمراض، وإذا وافقت السلطات الصينية، يمكننا التعاون في هذا المجال. بالطبع، نحن نعرف أن الصين لديها القدرة على احتواء المرض".

وتراجع عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في الصين إلى أقل من 2000 حالة اليوم الثلاثاء وذلك للمرة الأولى منذ يناير/ كانون الثاني لكن خبراء عالميين قالوا إن من السابق لأوانه الاعتقاد بأنه تم احتواء انتشار العدوى.

وقالت اللجنة الوطنية للصحة إن إجمالي عدد الوفيات بسبب الفيروس في الصين ارتفع إلى 1868 حالة. وبلغ عدد حالات الإصابة الجديدة 1886 ليبلغ إجمالي عدد المصابين 72436 شخصا.

وساعدت قيود مشددة على السفر والحركة في الحد من انتشار الفيروس خارج إقليم هوبي، موطن العدوى، لكن ذلك جاء على حساب الاقتصاد الصيني وحركة الأعمال العالمية.

فتأجل أكثر من 24 مؤتمر أعمال ومعرضا بسبب قيود السفر ومخاوف تتعلق بانتشار المرض مما يحتمل أن يعطل إبرام صفقات بمليارات الدولارات.

وأصبحت شركة أبل أحدث شركة تحذر من مشكلات قائلة إنها لن تحقق المستوى المستهدف للإيرادات في الربع الأول من العام بسبب تباطؤ إنتاج هواتف آيفون وضعف الطلب في الصين.