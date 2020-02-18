الدفاع الإيطالية: موسكو وروما اتفقتا على عقد مشاورات دورية بصيغة "2+2"

أعلنت وزارة الدفاع الإيطالية، اليوم الثلاثاء، أن موسكو وروما اتفقتا على عقد مشاورات دورية بصيغة (2+2) بين الدولتين.

وفى مؤتمر صحفي عقب محادثات "2 + 2" بين وزراء الخارجية والدفاع من كلا الجانبين، الروسي والإيطالي، قال غيريني: "حوارنا اليوم وضع الأسس لعقد مثل هذه الاجتماعات بشكل منتظم ، وهذا كان دليلا على توافقنا المشترك".

وأجرى وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، ووزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، اليوم الثلاثاء، محادثات مع نظيريهما الإيطاليين بصيغة "2+2".

وكانت آخر مشاورات بين البلدين بهذه الصيغة، قد حدثت قبل سبع سنوات، تحديدا في أغسطس/آب من عام 2013.