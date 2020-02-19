سويسرا تؤجل القمة العالمية لسلامة المرضى بسبب "كورونا"

قالت الحكومة السويسرية، اليوم الأربعاء، إنها أرجأت عقد قمة سنوية لسلامة المرضى كانت مقررة في نهاية هذا الشهر، مشيرة إلى تأثير تفشي فيروس كورونا.

وذكرت الحكومة، في بيان، أنه "تم تأجيل القمة الوزارية حول سلامة المرضى، المقررعقدها في مونترو يومي 27 و 28 فبراير/ شباط، لأن العديد من المشاركين يجب أن يظلوا في بلدانهم للتعامل مع وباء كورونا".

وأوضحت أنه سيتم إعادة جدولة القمة، التي كان من المقرر أن يناقش فيها خبراء الصحة وواضعو السياسات جودة الرعاية الصحية والتدابير الإضافية التي قد يلزم اتخاذها، وذلك بحسب وكالة "رويترز".

وكان المتحدث الرسمي باسم اللجنة الحكومية لشؤون الصحة في الصين، مي فنغ قد أعلن، اليوم الأربعاء، أن الإحصائيات الأخيرة تظهر أن الوضع الوبائي في إقليم هوبي، بؤرة تفشي فيروس كورونا، أصبح تحت السيطرة، وأن عدد المرضى الذين تعافوا يتزايد.

وقال مي فنغ، في مؤتمر صحفي: "في 18 شباط/فبراير، في هوبي، باستثناء ووهان، تجاوز عدد المرضى، الذين خرجوا[ تعافوا] من المستشفيات لليوم الرابع على التوالي، عدد حالات الإصابة المكتشفة حديثًا، وبشكل كبير. بدءاً من 13 شباط/فبراير حتى اليوم، تقلص عدد حالات الإصابات الجديدة بشكل ملحوظ، ومعدل نمو إجمالي عدد المرضى مستقر وبطيء. هذا يشير إلى أنه، إلى جانب تنفيذ مختلف التدابير لمنع الوباء وتعزيز الدعم الطبي في جميع أنحاء البلاد، فإن الوضع الوبائي يتم السيطرة عليه بشكل جيد نسبيًا، وأن نسبة التعافي تتزايد باستمرار".