وزير الدفاع الإسرائيلي: نضغط على إيران نفسيا وعسكريا واستخباراتيا

قال وزير الدفاع الإسرائيلي، نفتالي بينيت: "ليس لإيران ما تبحث عنه في سوريا".

وأجرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، مساء اليوم، الأربعاء، حوارا مطولا مع بينيت، أكد خلاله أن إسرائيل تصعّد الضغط على إيران في سوريا ، وفي أماكن أخرى ـ لم يسمها ـ حتى تخرج من سوريا.

وأوضح نفتالي بينيت أن "الأخطبوط الإيراني" يجلس محصنا، وبأن بلاده تستخدم جُل طاقاتها وقوتها أو أمنها القومي لممارسة الضغوط على إيران، سواء كانت ضغوط اقتصادية أو سياسية أو نفسية أو استخبارية أو عسكرية أو غيرها.

سبق أن صرح نفتالي بينيت، أمس الثلاثاء، بأن إسرائيل رصدت ملامح ضعف الدور الإيراني في المنطقة، وذلك بالإشارة لهجمات تنفذها إسرائيل ضد مواقع زعم أنها تابعة لإيران في سوريا ولبنان في السنوات الأخيرة.

وقال بينيت، خلال مشاركته في مؤتمر للتقنيات الأمنية، حسبما نقلت عنه قناة (آي 24 نيوز) الإسرائيلية، "هناك مؤشرات أولية لضعف ودراسة مسار جديد لإيران في سوريا".

وأضاف بينيت "إسرائيل تنتقل من مفهوم دفاعي إلى هجومي، ويجب إضعاف وتدمير رأس الأخطبوط، من أجل إصابة أذرعه".