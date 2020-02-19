طهران تعلن عن زيارة مرتقبة لوزيري خارجية هولندا والنمسا إلى إيران

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أن وزيري خارجية هولندا والنمسا، سيزوران إيران مطلع الأسبوع المقبل لتبادل وجهات النظر حول "عدم التزام أوروبا بتعهداتها في الاتفاق النووي".

وبحسب الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الإيرانية أعلن المتحدث باسم الوزارة عن زيارة وزيري الخارجية الهولندي والنمساوي إلى طهران مطلع الأسبوع.

وقال إنه ستجرى محادثات مع الوزيرين الأوروبيين، بالإضافة إلى بحث العلاقات الثنائية وتبادل وجهات النظر حول أهم القضايا الدولية والإقليمية.

وشدد على أن إيران ستؤكد على "تقاعس أوروبا عن الوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاق النووي"، وعدم التزامها بقوانين الولايات المتحدة خارج الحدود الإقليمية.

كما ستؤكد طهران على مبدأ أن "أمن الخليج الفارسي ومضيق هرمز لا يمكن تحقيقهما إلا من خلال المشاركة الجماعية والتفاعل بين بلدان المنطقة".

وأبرمت إيران مع الدول الكبرى "5 + 1" (الولايات المتحدة، وروسيا، والصين، وفرنسا، وبريطانيا، بالإضافة إلى ألمانيا) اتفاقا تاريخيا لتسوية الخلافات حول برنامجها النووي، في يوليو/ تموز 2015، وتم اعتماد خطة العمل الشاملة المشتركة، التي تلغي العقوبات الاقتصادية والمالية المفروضة على إيران من قبل مجلس الأمن الدولي والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

ولم تستمر الاتفاقية في شكلها الأصلي حتى ثلاث سنوات، ففي مايو/ أيار 2018 ، أعلنت الولايات المتحدة انسحابا أحاديا منها واستعادة العقوبات الصارمة ضد الجمهورية الإسلامية.

وأعلنت إيران التخفيض التدريجي لالتزاماتها بموجب الاتفاق، وأعلن المشاركون الأوروبيون في الصفقة عن عزمهم الحفاظ على الاتفاق.

وتنتقد إيران الدول الأوروبية الموقعة على خطة العمل المشتركة "الاتفاق النووي" لعدم اتخاذها إجراءات للحفاظ على المصالح الإيرانية، في ظل العقوبات الاقتصادية الصارمة، التي فرضتها الإدارة الأمريكية ضد طهران.