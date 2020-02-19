مجلس الوزراء الأوكراني: سنقوم بإجلاء رعايانا من الصين بسبب فيروس كورونا

قامت السلطات الأوكرانية، اليوم الأربعاء، بإجلاء 73 شخصا من رعاياها في الصين فيما يتعلق بتفشي فيروس كورونا المستجد، ولم يسمح لثلاثة أوكرانيين وأجنبي واحد بالصعود إلى متن الطائرة.

موسكو - سبوتنيك. جاء في بيان المكتب الصحفي لمجلس الوزراء الأوكراني، بالإشارة إلى نائب وزير الصحة، فيكتور لياشكو: "جرت عملية الإجلاء وفقاً للمعتاد. لدى الحكومة خطة واضحة، ونحن ننفذها، وعلى استعداد لاستقبال الناس. الطائرة قد أقلعت بالفعل، وقد خضع الجميع لكامل الفحوصات اللازمة. تم السماح للأشخاص الذي ليس لديهم عوارض التهاب الجهاز التنفسي الحاد بالصعود إلى الطائرة".

وأشارت الحكومة الأوكرانية إلى أنه خلال مرحلة الفحص، لم يسمح الأطباء الصينيون لأربعة أشخاص بالصعود، ثلاثة منهم أوكرانيين وأجنبي واحد.

وأضاف البيان "سمح لـ73 شخصا بالصعود إلى متن الطائرة. سيتم وضعهم عند الوصول في منشآت حجر صحي من قبل الحكومة. أولئك الذين لم يسمح لهم بالمغادرة يخضعون لإشراف الأطباء الصينيين، والخدمة القنصلية على اتصال دائم بهم".

هذا وأكد سكرتير مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني، أليكسي دانيلوف، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، أن الطائرة الأوكرانية الخاصة التي يجب أن تقوم بإجلاء المواطنين من الصين بسبب تفشي فيروس كورونا، هبطت قبل في مطار مدينة "ووهان" الصينية.

وفي وقت سابق، قال نائب وزير الصحة الأوكراني، فيكتور لياشكو، إن طائرة تقل مواطنين أوكرانيين يتم إجلاؤهم من الصين بسبب انتشار نوع جديد من فيروس كورونا ستصل إلى البلاد غدا الخميس ، وسيتم فرض الحجر الصحي عليهم لمدة 14 يومًا على الأقل.

ووجه الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، أمس الثلاثاء، انتقادات شديدة للسياسيين الأوكرانيين لدعواتهم لمنع إجلاء المواطنين الأوكرانيين من الصين ووضع المواطنين لذين قد تم إجلاؤهم من الصين رهن الحجر. وتوعد زيلينسكي بإحضار الأوكرانيين الذين تم إجلاؤهم من الصين إلى "قصور" السياسيين إذا قاموا بإعاقة عودتهم.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت اللجنة الوطنية للصحة بالصين، أن عدد الوفيات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) داخل البلاد ارتفع إلى 2004 أشخاص، والمصابين إلى 74 ألف و185 حالة وفاة، مشيرة إلى شفاء ما يقارب 14 ألف و 376 شخصا بعد معالجتهم.