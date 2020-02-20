"المسلمون يحتفلون قريبا"... إيران تتوعد إسرائيل قبل انتهاء المهمة في سوريا

أكدت إيران، اليوم الخميس، أن "المسلمين سيحتفلون بإخراج الصهاينة من الأراضي الفلسطينية المحتلة، قبل انتهاء مهمتها في سوريا".

وقال سكرتير المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، الأدميرال علي شمخاني، في تغريدة على "تويتر": "المسلمون في المنطقة سوف يقيمون حفل إخراج الصهاينة من الأراضي الفلسطينية المحتلة في العاصمة السورية دمشق قبل انتهاء مهمة إيران في سوريا".

وأضاف أن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية موجودة في سوريا بناء على طلب رسمي من الحكومة الشرعية في دمشق".

وكان الجيش الإسرائيلي أقر، أمس الأربعاء، سلسة تغييرات في هيئة الأركان، منها إنشاء هيئة خاصة لمواجهة "التهديد المتصاعد من إيران".

فيما وزير الدفاع الإسرائيلي، نفتالي بينيت، قال يوم الثلاثاء الماضي، إن إسرائيل رصدت ملامح ضعف الدور الإيراني في المنطقة، وذلك بالإشارة لهجمات تنفذها إسرائيل ضد مواقع زعمت أنها تابعة لإيران في سوريا ولبنان في السنوات الأخيرة.

وقال بينيت، خلال مشاركته في مؤتمر للتقنيات الأمنية: "هناك مؤشرات أولية لضعف ودراسة مسار جديد لإيران في سوريا"، مضيفا أن "إسرائيل تنتقل من مفهوم دفاعي إلى هجومي، ويجب إضعاف وتدمير رأس الأخطبوط، من أجل إصابة أذرعه".