الصحة العالمية: تراجع حالات الإصابة بفيروس كورونا أمر مبشر

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس، أن استمرار تراجع أعداد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في الصين أمر مبشر.

وقال المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم جيبريسوس، خلال إفادة صحفية في جنيف، "نشعر بالتفاؤل بسبب هذا الاتجاه لكن هذا ليس وقت الشعور بالرضا".

كما أشار إلى أن "عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في باقي أنحاء العالم منخفض للغاية مقارنة بالصين".

وأضاف "قد لا يستمر الوضع على هذا الحال لفترة طويلة"؛ بحسب "رويترز".

وأعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الخميس، أن عدد الوفيات بفيروس كورونا المستجد داخل البلاد ارتفع إلى 2118 شخصا.

وأضافت أن عدد االمصابين وصل إلى 74.5 ألف حالة، مشيرة إلى شفاء نحو 16 ألف شخص.