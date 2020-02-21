مخاوف من تفشي العدوى في هونغ كونغ بعد إصابة أول شرطي بفيروس "كورونا"

قالت السلطات في هونغ كونغ، اليوم الجمعة، إن شرطيا تأكدت إصابته بفيروس كورونا، وهو أول شرطي تثبت التحاليل انتقال العدوى له في المدينة.

وتتزامن هذه الإصابة الجديدة في الوقت الذي وضع عشرات آخرون من أفراد الشرطة في الحجر الصحي بسبب مخاوف من العدوى.

وأكدت وكالة "رويترز"، اليوم الجمعة، أن الشرطي الذي يبلغ من العمر 48 عاما، قد حضر مأدبة مع 59 آخرين من أفراد الشرطة في الحي الغربي للمدينة، يوم 18 فبراير/شباط.

وأفاد بيان على الصفحة الرسمية لشرطة هونغ كونغ على فيسبوك أن جميع من حضر تلك المأدبة وضع في الحجر الصحي.

وأضاف البيان: "تشعر الشرطة بقلق بالغ إزاء الواقعة وتتعاون على نحو فعال مع إدارة الصحة".

وتقول السلطات إن هناك 69 حالة إصابة بالفيروس في هونغ كونغ بالإضافة إلى حالتي وفاة حتى الآن.

وتضررت المستعمرة البريطانية بشدة، حيث تراجعت أعداد السائحين وابتعد السكان عن التوجه إلى المتاجر، مما جعل المدينة تعاني من أول حالة ركود اقتصادي منذ عشر سنوات.

وأعلنت السلطات الصينية، في وقت سابق اليوم الجمعة، ارتفاع حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد في البلاد إلى 2236 حالة، وعدد المصابين إلى 75465 حالة خلال الـ 24 الساعة الماضية.