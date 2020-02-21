الصحة الإيرانية: فيروس كورونا ربما انتشر في جميع أرجاء البلاد

قال مسؤول بوزارة الصحة الإيرانية، اليوم الجمعة، إنه من المحتمل أن يكون فيروس كورونا الجديد انتشر في جميع مدن الجمهورية الإسلامية، بحسب ما أوردته وكالة "إرنا".

وأضاف المسؤول، مينو محرز: "استنادًا إلى التقارير الحالية، بدأ انتشار فيروس كورونا في مدينة قم، ومع حركة السفر، وصل الآن إلى عدة مدن في البلاد، بما في ذلك طهران وبابل وأراك وأصفهان ورشت ومدن أخرى، ومن الممكن أن يكون موجودًا في جميع المدن الإيرانية".

يأتي بعدما أعلن مساعد وزير الصحة الإيراني، علي رضا وهاب، اليوم، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء إيران إلى 18 مصابًا، ووفاة أربعة منهم.

وغرد علي رضا وهاب، عبر "تويتر"، قائلًا: "حتى الآن تم إحصاء 18 إصابة بفيروس كورونا في أنحاء إيران، 4 في العاصمة طهران، و12 في قم، و2 في رشت، 4 منهم لقيوا حفتهم".

ونقلت وكالة "فارس"، اليوم الجمعة، عن وزير الصحة الإيراني أن هناك 24 حالة مشتبه بها بالإصابة بفيروس كورونا، هم الآن راقدون في المستشفى، وستتضح النتائج ويتم الإعلان عنها بعد أخذ الفحوصات المختبرية اللازمة.