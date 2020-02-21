لافروف وقيادة المؤتمر اليهودي في روسيا يناقشان التحضير للذكرى الـ75 للنصر

بحث وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الجمعة، مع رئيس المؤتمر اليهودي في روسيا، يوري كانر، والمديرة التنفيذية للمؤتمر آنّا بوكشيتسكايا، الفعاليات المشتركة بمناسبة الذكرى الخامسة والسبعين للنصر في الحرب الوطنية العظمى.

موسكو - سبوتنيك . وجاء في بيان وزارة الخارجية الروسية ، في ختام اللقاء: "اتفق المشاركون في المحادثة على تنظيم فعاليات مشتركة مكرسة للذكرى الخامسة والسبعين للنصر في الحرب الوطنية العظمى".

وتابع البيان "أنه تم التأكيد على أهمية الجهود المبذولة لمنع تزوير تاريخ الحرب العالمية الثانية وتمجيد زبانية النازية. وفي هذا السياق أوكد على أهمية مهمة الحفاظ على الحقيقة التاريخية حول مأساة الشعب اليهودي" .

وأشير، خلال المحادثة أيضا، إلى ارتفاع مستوى التعاون بين وزارة الخارجية الروسية والمنظمات العامة اليهودية في روسيا، في مسائل مكافحة كره الأجانب ومعاداة السامية والعنصرية.

وأكد الطرفان على أهمية المؤتمر الدولي في ذكرى الهولوكوست، الذي عقد في شهر يناير/ كانون الثاني من هذا العام في القدس، الذي حضره الرئيس الروسي، وحفل افتتاح نصب حصار لينينغراد "شمعة الذكرى" .

وتحتفل روسيا يوم 9 مايو/ أيار، من كل عام، بعيد النصر على ألمانيا النازية في الحرب الوطنية العظمى، وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد وجه الدعوة لقادة العديد من البلدان للمشاركة في احتفالات الذكرى الـ75 للنصر في الحرب الوطنية العظمى.

وبهذه المناسبة تجري عادة، في العديد من المدن الروسية، عروض عسكرية، أهمها العرض العسكري في العاصمة موسكو.