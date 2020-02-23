رئيس كوريا الجنوبية يعلن رفع مستوى الخطر من فيروس "كورونا" إلى أعلى درجة

أعلن رئيس كوريا الجنوبية مون جيه، أن بلاده سترفع درجة الحذر من فيروس كورونا الجديد إلى أعلى درجة، وستتخذ إجراءات فاعلة للوقاية من الفيروس، وذلك بعد إصابة نحو 500 مواطن بالفيروس، ووفاة 5 أشخاص.

ونقلت وكالة "يونهاب"، عن الرئيس مون جاي إن، قوله إن "الإصابات بفيروس كورونا تشكل تحديا خطيرا"، مضيفا أن "الحكومة ستشدد إجراءات الاستجابة من خلال رفع مستوى الحذر إلى أعلى درجة".

وأكد جيه إن، أن "الحكومة لن تتردد في اتخاذ إجراءات قوية غير مسبوقة لاحتواء هذه الكارثة دون التقيد بأي قواعد".

يأتي ذلك، بعدما أعلنت سيئول أن عدد المصابين بفيروس كورونا لديها ارتفع إلى 556 حالة، عقب تسجيل 123 حالة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية، والوفيات إلى 5 أشخاص.

وكان عمدة مدينة دايغو جنوب غربي كوريا الجنوبية، ألزم سكانها البالغ عددهم 2.5 مليونا، بالتزام منازلهم خشية انتشار فيروس كورونا، وفق ما أفادت صحيفة "واشنطن بوست".

وصنفت منظمة الصحة العالمية، في وقت سابق، فيروس "كورونا" المستجد الذي ظهر في الصين، وباء، وأعلنت "حالة طوارئ صحية ذات بعد دولي".