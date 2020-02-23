روحاني يشبه العقوبات الأمريكية على إيران بفيروس "كورونا"

شبه الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم العقوبات الأمريكية التي تفرضها واشنطن على طهران تشبه فيروس كورونا الجديد، مخاوفها أكبر من حقيقتها.

وقال روحاني، خلال استقباله وزير خارجية النمسا ألكساندر شالنبيرغ، إن "العقوبات الأمريكية تشبه الكورونا، المخاوف منها أكبر من حقيقتها"، وذلك حسب وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية "إرنا".

وأضاف: "الاتفاق النووي كان يمكن أن يكون أساسا جيدا للثقة بيننا وبين الغرب"، مشيرا إلى اعتقاده أنه "حتى الآن يمكن الحفاظ على الاتفاق النووي".

كما اعتبر الرئيس الإيراني أن "السبب الرئيسي لمشكلات المنطقة هو التدخل الأمريكي الخاطئ وغير القانوني فيها".

وأعلن وزير الصحة الإيراني سعيد نمكي، في وقت سابق، أن مصدر انتقال فيروس كورونا الجديد إلى إيران هو شخص قادم من الصين عبر رحلة غير مباشرة.

وأعلنت السلطات الإيرانية، أمس السبت، وفاة 3 أشخاص مصابين بفيروس كورونا المستجد، ليبلغ عدد الوفيات 8 حالات، داعية جميع المواطنين في المحافظة إلى الالتزام بتعلميات وزارة الصحة حول النظافة الشخصية وتجنب التجمعات والابتعاد عن الأماكن المزدحمة قدر الإمكان".

كما أعلن رئيس مجلس بلدية العاصمة الإيرانية طهران، محسن هاشمي، أنه سيتم فرض حجر صحي على مدينة طهران في حال ارتفاع عدد المصابين فيها بفيروس "كورونا"، بعد أيام من إعلان الحكومة، تشكيل فريق للوقاية ومكافحة فيروس كورونا الجديد في البلاد، بأوامر مباشرة من الرئيس حسن روحاني.